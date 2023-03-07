«Брентфорд» ещё никогда не проигрывал в АПЛ, открывая счёт

В последнем матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Фулхэм», при этом хозяева поля открыли счет.

Это был уже двадцать второй раз за не очень объемную историю выступлений «Брентфорда» в высшей лиге английского футбола, когда команда забила первой - и ни разу при этом «Брентфорд» не проиграл. Восемнадцать матчей закончились победой «Брентфорда», четырежды удержать ее не получилось ничья.

В следующем туре «Брентфорд» сразится на выезде с «Эвертоном», это случится одиннадцатого марта. Пока что команда занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ,