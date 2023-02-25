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«Фулхэм» не знает поражений шесть матчей подряд

25 Февраля 2023 • 01:13 Комментировать
Брентфорд
...
Фулхэм
06.03 23:00

Лондонский «Фулхэм», что удивительно, очень стабильно проводит текущий сезон в АПЛ. Команде предрекали очередную борьбу за выживание, а на деле – «дачники» сражаются за еврокубки.

Сегодня вечером в Лондоне «Фулхэм» принимал «Вулверхэмптон» и сыграл с «волками» вничью – 1:1. Результат довёл серию без поражений «Фулхэма» до шести матчей кряду. Началась она 28 января в матче Кубка Англии против «Сандерленда» (1:0).

Последнее на данный момент поражение «Фулхэм» потерпел 23 января, проиграв на родном «Крэйвен Коттедже» дерби «Тоттенхэму» - 0:1.

У «дачников» ещё есть шанс завершить февраль без поражений, если 28 числа они не проиграют «Лидсу» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Вулверхэмптон
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