В последнем матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Фулхэм». Первый гол «дачников» в прошедшем матче забил Манор Соломон - израильский игрок, обычно выходящий на замену, на сей раз появился на поле в стартовом составе, и это помогло ему быстрее, уже в первом тайме, забить.

Как оказалось, он забивает уже в четвертом матче кряду, и среди всех футболистов главных пяти чемпионатов Европы есть лишь одна персона, которая имеет открытый голевой счет на уже пять матчей кряду - и это не кто иной как Лионель Месси из «ПСЖ», забивший во всех последних пяти матчах своего клуба в чемпионате Франции.