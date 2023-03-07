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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марку Силва: «Разочарован итогами игры»

07 Марта 2023 • 08:17 Комментировать
Брентфорд
3:2
Фулхэм
окончен

В последнем матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Фулхэм», и это расстроило португальского специалиста Марку Силву, тренирующего «дачников». Прежде всего, потому что это было дерби, заявил он.

- Конечно, разочаровывающий результат, мы хотели бороться за три очка, тем более, в дерби. Мы любим такие игры, силовые, с дуэлями, но начало матча оказалось провальным. Мы не были ни смелы, ни агрессивны. Мы должны были начинать иначе. Меня неприятно удивило решение назначить в наши ворота пенальти, арбитр даже не удосужился посмотреть повтор эпизода, и это в таком-то матче! В общем, плохо действовали не только мы, но и рефери, - ци цитирует слова Силвы BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва
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