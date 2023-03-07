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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» забил все 32 своих последних пенальти

07 Марта 2023 • 08:25 Комментировать
Брентфорд
3:2
Фулхэм
окончен

В последнем матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Фулхэм». Один из трех голов хозяев поля был забит с пенальти - это сделал на 51-й минуте Айвен Тони, который удачно реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки.

Как оказалось, «Брентфорд» забивает уже 32 своих пенальти кряду, и в основном это делает Они. В последний раз «Брентфорд» не забил с пенальти в октябре 2019 года, тогда это не смог сделать в матче чемпионата Олли Уоткинс, ныне выступающий за «Астон Виллу», и было это в матче «Чемпионшипа». В следующем туре «Брентфорд» сыграет с «Эвертоном»

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Брентфорд Олли Уоткинс айвен тони
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