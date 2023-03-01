Один из лучших бомбардиров АПЛ может быть дисквалифицирован

Форварда «Брентфорда» Айвена Тони могут дисквалифицировать уже в этом сезоне на несколько месяцев, пишет Daily Mail. Дело в том, что сегодня англичанин признал свою вину в нарушении правил регламента о ставках на спорт.

Ранее Футбольная ассоциация Англии обвинила Тони аж в 250 с лишним эпизодах нарушения регламента, их форвард совершил с 2017 по 2021 год.

Напомним, что Тони – один из лучших форвардов АПЛ на данный момент. В активе 26-летнего англичанина – 15 голов за «Брентфорд» во всех турнирах, 14 из которых он забил в рамках чемпионата Англии. Также он оформил три ассиста.

6 марта «Брентфорд» Тони сыграет в чемпионате Англии с «Фулхэмом».