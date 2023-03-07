Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томас Франк: «Мы в хорошей форме»

07 Марта 2023 • 08:10 Комментировать
Брентфорд
3:2
Фулхэм
окончен

В последнем матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Фулхэм», чем очень доволен наставник команды Томас Франк. Он прокомментировал итоги поединка, выразив удовлетворение тем, как команда начала игру.

- Старт был фантастическим, мы сразу же предложили интенсивный, динамичный футбол, забили, создали несколько других возможностей, и, как я думаю, провели отличное дерби. Сейчас мне не терпится снова быть у кромки поля, хочу новую игру, потому что команда в хорошей форе и надо развивать полученный нами импульс, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Брентфорд Томас Франк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
08:25 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» забил все 32 своих последних пенальти
08:17 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Разочарован итогами игры»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Томас Франк: «Мы в хорошей форме»
08:04 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» ещё никогда не проигрывал в АПЛ, открывая счёт
01:03 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» продлил беспроигрышную серию, одолев «Фулхэм»
00:01 · Англия. Премьер-лига
Фелиш рассказал, почему решил перейти именно в «Челси»
06 Марта
21:40 · Англия. Премьер-лига
Осимхен мечтает выступать в Английской премьер-лиге 1
21:19 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет подписать Щесны слухи
19:53 · Англия. Премьер-лига
​Нелсон хочет остаться в «Арсенале»
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Канчельскис считает позором поражение «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:7
19:28 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» готовит предложение по Кейну, но имеет план Б слухи
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Беллингем отказался от переговоров с «Манчестер Юнайтед» из-за тренировки – воспоминания экс-тренера «Бирмингема»
18:47 · Англия. Премьер-лига
​У Фелиша спросили, хочет ли он остаться в «Челси»
17:55 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» хочет перехватить у «Манчестер Юнайтед» португальского форварда слухи
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Фернандеша не накажут за толчок бокового арбитра
Все новости
Рекомендуем