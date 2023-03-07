Томас Франк: «Мы в хорошей форме»

В последнем матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Фулхэм», чем очень доволен наставник команды Томас Франк. Он прокомментировал итоги поединка, выразив удовлетворение тем, как команда начала игру.

- Старт был фантастическим, мы сразу же предложили интенсивный, динамичный футбол, забили, создали несколько других возможностей, и, как я думаю, провели отличное дерби. Сейчас мне не терпится снова быть у кромки поля, хочу новую игру, потому что команда в хорошей форе и надо развивать полученный нами импульс, - цитирует слова Томаса Франка BBC Sport.