Купер продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2025 года

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер продлил контракт со своей командой до 2025 года. Об этом «лесники» официально сообщили на своём сайте.

Напомним, Купер возглавил «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне и за короткий срок вывел команду в Английскую премьер-лигу, обыграв в финале плей-офф Чемпионшипа «Хаддерсфилд».

Летом «Ноттингем Форест» купил свыше 20 новых футболистов, выложив более 150 миллионов евро на трансферном рынке. Несмотря на это, «лесники» в данный момент идут на дне турнирной таблицы чемпионата Англии. Ранее ходили слухи, что Купера уволят, а на его место придёт Рафаэль Бенитес.