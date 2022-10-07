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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Купер продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2025 года

07 Октября 2022 • 13:54 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Астон Вилла
1 3.30 X 3.50 2 2.15
10.10 22:00

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер продлил контракт со своей командой до 2025 года. Об этом «лесники» официально сообщили на своём сайте.

Напомним, Купер возглавил «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне и за короткий срок вывел команду в Английскую премьер-лигу, обыграв в финале плей-офф Чемпионшипа «Хаддерсфилд».

Летом «Ноттингем Форест» купил свыше 20 новых футболистов, выложив более 150 миллионов евро на трансферном рынке. Несмотря на это, «лесники» в данный момент идут на дне турнирной таблицы чемпионата Англии. Ранее ходили слухи, что Купера уволят, а на его место придёт Рафаэль Бенитес.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Стив Купер
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