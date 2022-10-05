«Ноттингем Форест» может уволить сразу нескольких сотрудников клуба. По сведениям The Telegraph, свою посты могут потерять исполнительный директор Дэйн Мёрфи, глава скаутского отдела Энди Скотт и главный тренер команды Стив Купер. Стоит отметить, что в минувшее трансферное окно команду пополнили 22 новых футболиста.

Ранее сообщалось, что Купера может заменить бывший наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес.

«Ноттингем» занимает последнее (20) место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав лишь четыре очка после восьми матчей. В предстоящем туре «красные» примут «Астон Виллу», встреча пройдет 10 октября.