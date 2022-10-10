«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» не определили победителя

«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» провели неубедительный матч в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Аутсайдеры посвятили много времени борьбе, а вот у чужих ворот были не так активны. «Лесники» повели на 15-й минуте после подачи со стандарта и удара головой Эммануэля Денниса. Соперник быстро отыгрался после дальнего выстрела Эшли Янга. Гости тут же отличились снова, но был зафиксирован офсайд. В оставшееся время счет не изменился - 1:1.

«Ноттингем Форест» прервал череду поражений и ушел с последнего места, его соперник в трех очках над зоной вылета.