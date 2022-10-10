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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» не определили победителя

10 Октября 2022 • 23:53 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Астон Вилла
окончен

«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» провели неубедительный матч в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Аутсайдеры посвятили много времени борьбе, а вот у чужих ворот были не так активны. «Лесники» повели на 15-й минуте после подачи со стандарта и удара головой Эммануэля Денниса. Соперник быстро отыгрался после дальнего выстрела Эшли Янга. Гости тут же отличились снова, но был зафиксирован офсайд. В оставшееся время счет не изменился - 1:1.

«Ноттингем Форест» прервал череду поражений и ушел с последнего места, его соперник в трех очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:1Астон Вилла
(1:0) Деннис Эммануэль15'  
  22'Янг Эшли (1:1)
Хендерсон ДинОрье Серж  18' 58' (Уильямс Неко ( 58') Кук Стив  27'Маккена СкоттТоффоло ХарриФройлер РемоЙейтс Райан  82'Куйяте ШейкуДжонсон БреннанДеннис Эммануэль 71' (Сарридж Сэм ( 71') Гиббс-Уайт Морган 90' (О'Брайен Льюис ( 90')
Запасные: Уорролл ДжоАвонийи ТайвоБоли ВийиХеннесси УэйнЛингард ДжессиМангаля Орель
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса Эзри  45'Мингс ТайронЯнг ЭшлиМакгинн Джон  50' 77' (Дендонкер Леандер ( 77') Соарес ДугласРамси Джакоб  75' 81' (Арчер Камерон ( 81') Буэндия ЭмилианоУоткинс ОллиКоутиньо Филиппе 65' (Ингс Дэнни ( 65')
Запасные: Ольсен РобинБеднарек ЯнЧамберс КалумБогард ЛамарНакамба МарвелусСансон Морган
10 октября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Ноттингем Форест Астон Вилла
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