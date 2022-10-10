«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» не определили победителя

«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» провели неубедительный матч в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Аутсайдеры посвятили много времени борьбе, а вот у чужих ворот были не так активны. «Лесники» повели на 15-й минуте после подачи со стандарта и удара головой Эммануэля Денниса. Соперник быстро отыгрался после дальнего выстрела Эшли Янга. Гости тут же отличились снова, но был зафиксирован офсайд. В оставшееся время счет не изменился - 1:1.
«Ноттингем Форест» прервал череду поражений и ушел с последнего места, его соперник в трех очках над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Деннис Эммануэль15'
|22'Янг Эшли (1:1)
Хендерсон Дин•Орье Серж 18'58' (Уильямс Неко (58') •Кук Стив• 27'Маккена Скотт•Тоффоло Харри•Фройлер Ремо•Йейтс Райан• 82'Куйяте Шейку•Джонсон Бреннан•Деннис Эммануэль71' (Сарридж Сэм (71') •Гиббс-Уайт Морган90' (О'Брайен Льюис (90')
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри• 45'Мингс Тайрон•Янг Эшли•Макгинн Джон 50'77' (Дендонкер Леандер (77') •Соарес Дуглас•Рамси Джакоб 75'81' (Арчер Камерон (81') •Буэндия Эмилиано•Уоткинс Олли•Коутиньо Филиппе65' (Ингс Дэнни (65')
10 октября. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Бан пользователя