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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ноттингем Форест» пока не уволит Купера

05 Октября 2022 • 19:42 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Астон Вилла
1 3.30 X 3.50 2 2.17
10.10 22:00

«Ноттингем Форест» вернулся в Премьер-лигу и под это дело серьёзно усилился, подписав летом более 20 футболистов. Впрочем, на текущий момент «лесники» располагаются на последней позиции в турнирной таблице, что, конечно, не устраивает руководителей. Впрочем, Стив Купер в ближайшее время не будет уволен с должности главного тренера. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph. По данным источника, Купер получит время на исправление ситуации в чемпионате.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Ноттингем Форест» проведёт 10 октября – против «Астон Виллы» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Стив Купер
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ АСТОН ВИЛЛА
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