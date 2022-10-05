​«Ноттингем Форест» пока не уволит Купера

«Ноттингем Форест» вернулся в Премьер-лигу и под это дело серьёзно усилился, подписав летом более 20 футболистов. Впрочем, на текущий момент «лесники» располагаются на последней позиции в турнирной таблице, что, конечно, не устраивает руководителей. Впрочем, Стив Купер в ближайшее время не будет уволен с должности главного тренера. Об этом на своих страницах рассказывает The Telegraph. По данным источника, Купер получит время на исправление ситуации в чемпионате.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Ноттингем Форест» проведёт 10 октября – против «Астон Виллы» на своём поле.