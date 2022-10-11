Джеррард: «Не думаю, что мы заслуживали победу»

В заключительном матче десятого тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Астон Виллой», команды обменялись голами в первом тайме, но выяснить победителя так и не сумели. Наставник «вилланов» Стивен Джеррард не считает, что его команда заслуживала победы, находя финальный результат наиболее соответствующим итогам игры.

- Не думаю, что мы создали достаточно для победы. Я хотел бы, чтобы мы создавали больше шансов. Нам не хватает действительно сильных игроков в завершающей фазе атаки, таких, которые делают это качественно, - цитирует слова наставника «Астон Виллы» Sky Sports.