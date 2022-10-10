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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» выдвинула ультиматум Джеррарду

10 Октября 2022 • 07:00 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Астон Вилла
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Через 13 ч. 19 мин.

Легенда английского футбола Стивен Джеррард, который ныне работает главным тренером бирмингемской «Астон Виллы», может в ближайшем будущем потерять работу. Об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mail.

Как стало известно источнику, Джеррард будет отправлен в отставку, если его подопечные не добьются победы над «Ноттингем Форест». Это матч состоится сегодня, 10 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Бирмингемский коллектив не лучшим образом выступает в текущем сезоне Английской премьер-лиги. Команда провела восемь поединков и с восемью баллами располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ АСТОН ВИЛЛА
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10.10.22 в 22:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Астон Вилла Астон Вилла
3.70 3.60 2.02
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