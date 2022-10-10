«Астон Вилла» выдвинула ультиматум Джеррарду

Легенда английского футбола Стивен Джеррард, который ныне работает главным тренером бирмингемской «Астон Виллы», может в ближайшем будущем потерять работу. Об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mail.

Как стало известно источнику, Джеррард будет отправлен в отставку, если его подопечные не добьются победы над «Ноттингем Форест». Это матч состоится сегодня, 10 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Бирмингемский коллектив не лучшим образом выступает в текущем сезоне Английской премьер-лиги. Команда провела восемь поединков и с восемью баллами располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.