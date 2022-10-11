Эшли Янг: «Есть разочарование итогами матча»

В заключительном матче десятого тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Астон Виллой», команды обменялись голами в первом тайме, но выяснить победителя так и не сумели. Со стороны «вилланов» отличился Эшли Янг - это был его первый гол после возвращения в команду, в предыдущий раз он отличался за «Астон Виллу» в 2011 году. Но он недоволен итогами матча.

- В нашей раздевалке чувствовалось разочарование. Что-то не получалось в последней части атаки. Что-то мешает. С другой стороны, хорошо, что смогли вернуться в игру, пропустив. В целом, играли хорошо, но что-то не получалось в последней части поля, - цитирует слова футболиста «Астон Виллы» Sky Sports.