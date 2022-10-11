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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эшли Янг: «Есть разочарование итогами матча»

11 Октября 2022 • 03:11 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Астон Вилла
окончен

В заключительном матче десятого тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Астон Виллой», команды обменялись голами в первом тайме, но выяснить победителя так и не сумели. Со стороны «вилланов» отличился Эшли Янг - это был его первый гол после возвращения в команду, в предыдущий раз он отличался за «Астон Виллу» в 2011 году. Но он недоволен итогами матча.

- В нашей раздевалке чувствовалось разочарование. Что-то не получалось в последней части атаки. Что-то мешает. С другой стороны, хорошо, что смогли вернуться в игру, пропустив. В целом, играли хорошо, но что-то не получалось в последней части поля, - цитирует слова футболиста «Астон Виллы» Sky Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эшли Янг Ноттингем Форест Астон Вилла
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