Стив Купер: «Шаг в правильном направлении»

В заключительном матче десятого тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Астон Виллой», команды обменялись голами в первом тайме, но выяснить победителя так и не сумели. Наставник «лесников» Стив Купер расценивает итоги игры как положительный шаг вперед, ведь перед этим его команда проиграла в шести матчах кряду.

- Это шаг в правильном направлении. Конечно, в домашнем матче хочется владеть мячом и создавать, но в нашем положении надо смотреть на вещи иначе. Забив, мы позволили им вернуться в игру, но не позволили создать много моментов. А мы должны были сыграть лучше на контратаках, но этого не случилось, - цитирует слова наставника «Ноттингем Форест» Sky Sports.