Хау: «Сложная игра»

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал дома «Борнмут», но победить не сумел - команды обменялись голами. Свои мысли по поводу матча прокомментировал главный тренер «сорок» Эдди Хау:

- Сложный матч. Не могу сказать, что мы играли очень хорошо. Мы не были на должном уровне. С этим надо будет разбираться. Хорошо, что игра осталась позади, но я разочарован тем, что не удалось победить, - цитирует Хау BBC Sport.

В следующем, девятом туре английской Премьер-лиги «сороки» совершат «налёт» на дачников - сыграют в гостях с «Фулхэмом». Эта встреча состоится первого октября.