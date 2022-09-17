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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау: «Сложная игра»

 
17 Сентября 2022 • 20:58 Комментировать
Ньюкасл
1:1
Борнмут
окончен

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал дома «Борнмут», но победить не сумел - команды обменялись голами. Свои  мысли по поводу матча прокомментировал главный тренер «сорок» Эдди Хау:

- Сложный матч. Не могу сказать, что мы играли очень хорошо. Мы не были на должном уровне. С этим надо будет разбираться. Хорошо, что игра осталась позади, но я разочарован тем, что не удалось победить, - цитирует Хау BBC Sport.

В следующем, девятом туре английской Премьер-лиги «сороки» совершат «налёт» на дачников - сыграют в гостях с «Фулхэмом». Эта встреча состоится первого октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
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окончен Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити 9.00 5.40 1.33
окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.45 4.50 7.40
окончен Тоттенхэм 6:2 Лестер 1.50 4.60 6.20
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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