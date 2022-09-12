Трансферное окно в Европе закрылось, но клубы пока ещё могут подписывать свободных агентов. Этим правом воспользовался «Ньюкасл». «Сороки» объявили о переходе в свои ряды вратаря Лориса Кариуса. 29-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до января. В соглашении прописана возможность его продления до конца сезона 2022/2023.

«Ньюкасл» отмечет, что подписал Лориса Кариуса после травмы лодыжки, которую на тренировке получил Карл Дарлоу.

Лорис Кариус известен главным образом по провальному финалу Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» в 2018 году. С июля Кариус находился в статусе свободного агента.