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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клуб АПЛ объявил о подписании Кариуса – контракт на 4 месяца официально

 
12 Сентября 2022 • 19:18 Комментировать
Ньюкасл
...
Борнмут
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17.09 17:00

Трансферное окно в Европе закрылось, но клубы пока ещё могут подписывать свободных агентов. Этим правом воспользовался «Ньюкасл». «Сороки» объявили о переходе в свои ряды вратаря Лориса Кариуса. 29-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до января. В соглашении прописана возможность его продления до конца сезона 2022/2023.

«Ньюкасл» отмечет, что подписал Лориса Кариуса после травмы лодыжки, которую на тренировке получил Карл Дарлоу.

Лорис Кариус известен главным образом по провальному финалу Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» в 2018 году. С июля Кариус находился в статусе свободного агента.

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Ньюкасл Лорис Кариус Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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