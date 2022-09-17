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Цыганков зимой может перейти в «Ньюкасл» слухи

 
17 Сентября 2022 • 16:42 Комментировать
Ньюкасл
0:0
Борнмут
1 1.45 X 4.50 2 7.50
1-й тайм

Один из главных талантов украинского футбола Виктор Цыганков находится на карандаше у английского «Ньюкасла».

По информации французского Jeunes Footeux, трансфер вингера киевского «Динамо» может произойти уже этой зимой. Помимо «сорок» на игрока претендуют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «Вулверхэмптон», «Вест Хэм» и «Аякс». Напомним, что контракт Цыганкова с киевлянами истекает в конце нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше местного чемпионата Виктор провел всего одну встречу, в которой сделал ассист.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Динамо Киев Виктор Цыганков
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НЬЮКАСЛ БОРНМУТ
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18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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