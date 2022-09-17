Один из главных талантов украинского футбола Виктор Цыганков находится на карандаше у английского «Ньюкасла».

По информации французского Jeunes Footeux, трансфер вингера киевского «Динамо» может произойти уже этой зимой. Помимо «сорок» на игрока претендуют дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг», «Вулверхэмптон», «Вест Хэм» и «Аякс». Напомним, что контракт Цыганкова с киевлянами истекает в конце нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше местного чемпионата Виктор провел всего одну встречу, в которой сделал ассист.