Российский олигарх Дёмин продаёт «Борнмут» владельцу клуба НХЛ

В скором времени у английского «Борнмута» сменится владелец. Российский бизнесмен Максим Дёмин планирует продать клуб, а главным претендентом на выкуп полного пакета акций считается американец Билл Фоули, который владеет клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Об этой информации стало известно благодаря инсайду от Sky Sports.

Напомним, что Дёмин в своё время вывел «Борнмут» из низших дивизионов в Английскую премьер-лигу. После 5 лет игры в элите, команда вылетела в Чемпионшип сезоне-2019/20, но в прошлой кампании благополучно вернулась в АПЛ.

На старте сезона «Борнмут» уволил главного тренера Скотта Паркера. Сейчас у команды 7 очков и она идёт на 13 месте в турнирной таблице чемпионата.