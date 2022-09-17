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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау похвалил Исака

 
17 Сентября 2022 • 21:09 Комментировать
Ньюкасл
1:1
Борнмут
окончен
В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал дома «Борнут», но победить не сумел - команды обменялись голами. Причем после часа игры «сороки» внезапно оказались в роли отстающих, но сумели быстро отыграться с пенальти. Его реализовал шведский новобранец клуба Александр Исак. Его игрой очень доволен тренер клуба - Эдди Хау.

- Мне он очень нравится, он скромен, усердно тренируется и работает на команду. У него есть все, чтобы закрепиться в АПЛ. Он отлично исполнил пенальти, чем  порадовал меня, - цитирует Хау BBC Sport.  

В следующем, девятом туре английской Премьер-лиги «сороки» совершат «налёт» на дачников - сыграют в гостях с «Фулхэмом». Эта встреча состоится первого октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Борнмут Александр Исак
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окончен Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити 9.00 5.40 1.33
окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.45 4.50 7.40
окончен Тоттенхэм 6:2 Лестер 1.50 4.60 6.20
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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