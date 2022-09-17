Хау похвалил Исака

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал дома «Борнут», но победить не сумел - команды обменялись голами. Причем после часа игры «сороки» внезапно оказались в роли отстающих, но сумели быстро отыграться с пенальти. Его реализовал шведский новобранец клуба Александр Исак. Его игрой очень доволен тренер клуба - Эдди Хау.

- Мне он очень нравится, он скромен, усердно тренируется и работает на команду. У него есть все, чтобы закрепиться в АПЛ. Он отлично исполнил пенальти, чем порадовал меня, - цитирует Хау BBC Sport.

В следующем, девятом туре английской Премьер-лиги «сороки» совершат «налёт» на дачников - сыграют в гостях с «Фулхэмом». Эта встреча состоится первого октября.