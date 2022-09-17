«Ньюкасл» не смог дожать «Борнмут»

В восьмом туре Премьер-лиги Англии сошлись середняки, «Ньюкасл» и «Борнмут». Хозяева поля были гораздо активнее противника, но не смогли набрать три очка. В середине первого тайма Киран Триппьер пробил в штангу. Гости открыли счет на 62-й минуте после прострела Джордана Земуры, Филип Биллинг переправил мяч в сетку. Тут же был назначен пенальти в другие ворота за игру рукой, и Александр Исак сильно и точно пробил в цель - 1:1.
У соперников по 8 очков и 10-е место.
Протокол игры
|62'Биллинг Филип (0:1)
|(1:1) Исак Александр67'
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Бёрн Дэн• 90'Таргетт Мэтт•Уиллок Джо•Гимараэс Бруно72' (Лонгстафф Шон (72') •Жоэлинтон• 69'Альмирон Мигель89' (Вуд Крис (89') •Исак Александр•Фрейзер Райан71' (Мёрфи Джейкоб (71')
Нето Мурара•Смит Адам•Мефам Крис•Сенеси Маркос•Земура Джордан•Хефферсон Лерма•Кук Льюис•Тавернер Маркус 45'80' (Энтони Джейдон (80') •Биллинг Филип90' (Стивенс Джек (90') •Кристи Райан 34'87' (Стэйси Джек (87') •Соланке Доминик90' (Мур Киффер (90')
17 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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