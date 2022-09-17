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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» не смог дожать «Борнмут»

 
17 Сентября 2022 • 19:04 Комментировать
Ньюкасл
1:1
Борнмут
окончен

В восьмом туре Премьер-лиги Англии сошлись середняки, «Ньюкасл» и «Борнмут». Хозяева поля были гораздо активнее противника, но не смогли набрать три очка. В середине первого тайма Киран Триппьер пробил в штангу. Гости открыли счет на 62-й минуте после прострела Джордана Земуры, Филип Биллинг переправил мяч в сетку. Тут же был назначен пенальти в другие ворота за игру рукой, и Александр Исак сильно и точно пробил в цель - 1:1.

У соперников по 8 очков и 10-е место.

Протокол игры  
Ньюкасл1:1Борнмут
  62'Биллинг Филип (0:1)
(1:1) Исак Александр67'  
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБёрн Дэн  90'Таргетт МэттУиллок ДжоГимараэс Бруно 72' (Лонгстафф Шон ( 72') Жоэлинтон  69'Альмирон Мигель 89' (Вуд Крис ( 89') Исак АлександрФрейзер Райан 71' (Мёрфи Джейкоб ( 71')
Запасные: Льюис ДжамалРитчи МэттКариус ЛорисЛасcеллс ДжамалБотман СвенМанкильо Хави
Нето МурараСмит АдамМефам КрисСенеси МаркосЗемура ДжорданХефферсон ЛермаКук ЛьюисТавернер Маркус  45' 80' (Энтони Джейдон ( 80') Биллинг Филип 90' (Стивенс Джек ( 90') Кристи Райан  34' 87' (Стэйси Джек ( 87') Соланке Доминик 90' (Мур Киффер ( 90')
Запасные: Траверс МаркЛоу ДжамалДембеле СирикиХансен ЭмилианоСтанислас Жуниор
17 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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окончен Вулверхэмптон 0:3 Манчестер Сити 9.00 5.40 1.33
окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.49 4.50 6.80
Идет 45 минута Тоттенхэм 2:2 Лестер 1.52 4.70 6.00
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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