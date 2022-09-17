«Ньюкасл» не смог дожать «Борнмут»

В восьмом туре Премьер-лиги Англии сошлись середняки, «Ньюкасл» и «Борнмут». Хозяева поля были гораздо активнее противника, но не смогли набрать три очка. В середине первого тайма Киран Триппьер пробил в штангу. Гости открыли счет на 62-й минуте после прострела Джордана Земуры, Филип Биллинг переправил мяч в сетку. Тут же был назначен пенальти в другие ворота за игру рукой, и Александр Исак сильно и точно пробил в цель - 1:1.

У соперников по 8 очков и 10-е место.