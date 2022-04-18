Лукман об игре с «Ньюкаслом»: «Мы заслуживали минимум ничьей»

Нападающий Адемола Лукман прокомментировал итог матча минувшего тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Лестером», который закончился со счетом 2:1 в пользу «сорок».

«Минимум, что мы должны получить от этой игры, — это ничья. Понятно, что у них получилась забить в контратаке, но это неутешительный результат для нас», - сказал он.

«Ньюкасл» смог вырвать побуду благодаря голу с добавленное судьей время.

«Игра подошла к концу, так что мы будем с нетерпением ждать среды и, надеюсь, одержим победу. Думаю, в этом матче мы создали хорошие моменты. Жаль, что не получилось показать результата», - добавил Лукман.