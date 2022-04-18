Бруно Гимараэс: «Хочу стать легендой «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс поделился своими эмоциями после победного матча АПЛ против «Лестера».

«У меня нет слов», — сказал Гимараэс каналу NUTV. «Было невероятно забить здесь свой первый гол. Я чувствую себя хорошо. Я должен поблагодарить болельщиков, потому что сегодня была невероятная энергия».

«Ньюкасл» одержал победу со счетом 2:1. Гимараэс отметился дублем, причем победный гол забил на последних минутах второго тайма.

«Я хочу стать здесь легендой. Для меня это особенное место. У меня нет слов», - сказал Гимараэс после игры.