Хау заявил, что «Ньюкасл» не будет сильно тратиться летом

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что его клуб не намерен сильно тратиться в летнее трансферное окно. Англичанин также сказал, что одной из главных целей для команды на данный момент является продление контракта с полузащитником Шоном Лонгстаффом.

«Я не думаю, что летом нас ждёт революция, как многие думают. На данный момент действуют финансовые ограничения. Единственное, мы сейчас работаем над продлением контракта с Шоном Лонгстаффом», – сказал Хау на пресс-конференции.

Напомним, зимой «Ньюкасл» приобрёл Кирана Трипьера, Бруно Гимараэша, Криса Вуда, Дена Бёрна и арендовал у «Астон Виллы» защитника Мэтта Таргета.