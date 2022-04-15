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Хау заявил, что «Ньюкасл» не будет сильно тратиться летом

15 Апреля 2022 • 17:47 Комментировать
Ньюкасл
...
Лестер
2.20 3.35 3.35
17.04 16:15

Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что его клуб не намерен сильно тратиться в летнее трансферное окно. Англичанин также сказал, что одной из главных целей для команды на данный момент является продление контракта с полузащитником Шоном Лонгстаффом.

«Я не думаю, что летом нас ждёт революция, как многие думают. На данный момент действуют финансовые ограничения. Единственное, мы сейчас работаем над продлением контракта с Шоном Лонгстаффом», – сказал Хау на пресс-конференции.

Напомним, зимой «Ньюкасл» приобрёл Кирана Трипьера, Бруно Гимараэша, Криса Вуда, Дена Бёрна и арендовал у «Астон Виллы» защитника Мэтта Таргета.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
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