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Источник: Тилеманс точно покинет «Лестер»

18 Апреля 2022 • 00:37 Комментировать
Ньюкасл
2:1
Лестер
окончен

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс собирается покинуть «Лестер» в конце сезона, об этом сообщает Fichajes.net. Им интересуются различные клубы, среди которых есть и такие, которым отказывать не принято. В частности, речь идет о таких коллективах, как мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», представители которых уже ведут переговоры с окружением Тилеманса.

Бельгиец, которому двадцать четыре года, выступает за «Лестер» с 2019-го года, ранее он защищал цвета «Андерлехта» и «Монако». В его активе - сорок три матча в составе бельгийской сборной.

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Лестер Юри Тилеманс
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