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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкаслу» нужен Эриксен

14 Апреля 2022 • 03:05 Комментировать
Ньюкасл
...
Лестер
2.20 3.35 3.35
17.04 16:15

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, чье имя с прошлого лета известно, пожалуй, всему миру, успешно вернулся в большой футбол в составе «Брентфорда», но, судя по всему, там он надолго не задержится, так как интерес к Эриксену проявляют и другие клубы АПЛ. В частности, речь идет о бывшем клубе Эриксена - «Тоттенхэме».

Но не только «шпоры», но и их друзья по фауне - «сороки». Руководство «Ньюкасла», как сообщает Nothern Echo, также интересуется возможностью приобретения 30-летнего датчанина. Активность в отношении Эриксена наблюдается также из стана «Эвертона» и «Вест Хэма».

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НЬЮКАСЛ ЛЕСТЕР
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