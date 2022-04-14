«Ньюкаслу» нужен Эриксен

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, чье имя с прошлого лета известно, пожалуй, всему миру, успешно вернулся в большой футбол в составе «Брентфорда», но, судя по всему, там он надолго не задержится, так как интерес к Эриксену проявляют и другие клубы АПЛ. В частности, речь идет о бывшем клубе Эриксена - «Тоттенхэме».

Но не только «шпоры», но и их друзья по фауне - «сороки». Руководство «Ньюкасла», как сообщает Nothern Echo, также интересуется возможностью приобретения 30-летнего датчанина. Активность в отношении Эриксена наблюдается также из стана «Эвертона» и «Вест Хэма».