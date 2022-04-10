«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» ведут борьбу за полузащитника сборной Бельгии

Хавбек «Лестера» Юри Тилеманс может перебраться в стан одного из английских грандов.

24-летний футболист сборной Бельгии был связан с переходом в лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» ещё в январе, а летом, согласно данным CBS Sports, оба претендента возобновят попытки приобрести лидера «Лестера».

Контракт Тилеманса с «лисами» завершается через год, поэтому подписать его можно будет по сниженной цене – около 30 млн евро. Пока неизвестно, заинтересован ли сам бельгиец в смене клубной прописки.

Юри Тилеманс поразил ворота соперников 7 раз в 39 поединках сезона 2021/22 за «Лестер».