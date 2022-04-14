«Лестер» обсуждает будущее со Шмейхелем

Английский «Лестер» планирует продолжить сотрудничество с голкипером Каспером Шмейхелем.

35-летний датчанин выступает за «лис» на протяжении почти одиннадцати лет. Контракт Шмейхеля с клубом истекает следующем летом, а сам вратарь признавался, что готов попробовать силы в другом месте перед завершением карьеры.

По словам наставника «Лестера» Брендана Роджерса, клуб обсуждает новый контракт с опытным капитаном.

В нынешнем сезоне Каспер Шмейхель защищал ворота «Лестера» в 42 матчах во всех турнирах, пропустив 66 голов. В общей сложности на счету ветерана 468 поединков за «лис» с момента прибытия в 2011 году.