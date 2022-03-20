Кейн сравнялся с Лэмпардом по показателям результативности в лондонском дерби

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн записал на свой счет голевой пас в очередном лондонском дерби с «Вест Хэмом», а его клуб победил со счетом 3:1. Таким образом, форвард «шпор» отметил круглую цифру - это было его пятидесятое результативное действие в рамках лондонского дерби, 39 голов и одиннадцать голевых передач.

По этому параметру Гарри Кейн вышел на третье место среди всех футболистов, игравших в лондонских дерби. На первом месте - французский форвард Тьерри Анри с 55-тью результативными действиями, на втором - Фрэнк Лэмпард, у которого также пятьдесят результативных баллов.