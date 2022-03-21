Джейми Реднапп: Стандарт у ворот «Тоттенхэма» и я прямо чувствую их страх

Футбольный обозреватель Джейми Реднапп поделился ощущениями, которые его посещали во время матча «Тоттенхэм» - «Вест Хэм».

«Игроки «Вест Хэма» исключительно опасны во время розыгрыша стандартов. Именно поэтому игра оставалось открытой при счете 2:1», - сказал Реднапп.

Он добавил, что как только создавался момент для исполнения стандартов у ворот «Тоттенхэма», в воздухе ощущалось напряжение.

«Каждый раз при стандартах я буквально чувствовал страх, охватывавший игроков «Тоттенхэм», - добавил он.

«Тоттенхэм» обыграл в матче очередного тура «Вест Хэм» со счетом 3:1.