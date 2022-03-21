Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джейми Реднапп: Стандарт у ворот «Тоттенхэма» и я прямо чувствую их страх

21 Марта 2022 • 11:22 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Вест Хэм
окончен

Футбольный обозреватель Джейми Реднапп поделился ощущениями, которые его посещали во время матча «Тоттенхэм» - «Вест Хэм».

«Игроки «Вест Хэма» исключительно опасны во время розыгрыша стандартов. Именно поэтому игра оставалось открытой при счете 2:1», - сказал Реднапп.

Он добавил, что как только создавался момент для исполнения стандартов у ворот «Тоттенхэма», в воздухе ощущалось напряжение.

«Каждый раз при стандартах я буквально чувствовал страх, охватывавший игроков «Тоттенхэм», - добавил он.

«Тоттенхэм» обыграл в матче очередного тура «Вест Хэм» со счетом 3:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм Джейми Реднапп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
11:43 · Англия. Премьер-лига
Конте: У Кулушевски отличные перспективы, пусть продолжает в том же духе
11:36 · Англия. Премьер-лига
Крэйг Доусон: Немного не доработали в штрафной, но проявили характер
11:28 · Англия. Премьер-лига
Данни Мёрфи посоветовал Мойесу сконцентрироваться на Лиге Европы
11:22 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: Стандарт у ворот «Тоттенхэма» и я прямо чувствую их страх
11:04 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: У меня нет волшебной палочки, нужно выходить – и бороться
10:16 · Англия. Кубок Англии
Клопп: «Знали, что можем попасть на «Сити», если хотим дойти до финала»
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересовался нападающим «Кристал Пэлас»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Полуфиналы Кубка Англии: «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» и «Челси» - «Кристал Пэлас»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Эвра собирается выйти на боксерский ринг против ютуб-блогера
09:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп объяснил, почему Мане не сыграл против «Ноттингем Форест»
09:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется нападающим из Италии
08:44 · Англия. Премьер-лига
Жота стал самым результативным португальцем в этом сезоне
08:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола воодушевлен перспективой борьбы за три трофея
08:28 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: Райс – хороший вариант для «МЮ», но пробьются ли они в Лигу чемпионов
00:42 · Англия. Кубок Англии
Лэмпард назвал причину крупного поражения «Эвертона» от «Кристал Пэлас» 1
Все новости
Рекомендуем