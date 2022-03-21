Крэйг Доусон: Немного не доработали в штрафной, но проявили характер

Защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон прокомментировал результат матча против «Тоттенхэма».

«Мы плохо начали игру и позволили забить им два гола, это разочаровывает», — сказал Доусон в интервью West Ham TV.

Защитник отметил, что в игре были недоработки.

«Мы отыгрались и после этого много владели мячом. Просто не смогли найти последний пас и не доработали в штрафной, хотя трудились усердно. Просто не использовали шанс», - отметил защитник.

В воскресном матче очередного тура АПЛ «Вест Хэм» в гостях проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:3.