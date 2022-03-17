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Ляказетт может остаться в АПЛ - на него претендует «Вест Хэм»

17 Марта 2022 • 07:57 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
1.70 3.95 4.90
20.03 19:30

В последнее время становится все более и более очевидным, что «Арсенал» не спешит предлагать Александру Ляказетту новое соглашение, при этом его очень хочет вернуть бывший клуб - французский «Лион». «Ткачи» готовы раскошелиться на хорошую зарплату Ляказетту, но есть и другие претенденты на его услуги.

В частности, им интересуется «Вест Хэм», которому импонирует статус свободного агента для тридцатилетнего футболиста, который он обретет после истечения соглашения с «Арсеналом». Об интересе «молотобойцев» к футболисту сообщает TeamTALK. В текущем сезоне на счету Ляказетта четырнадцать результативных баллов - он забил шесть голов и сделал восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Александр Ляказетт Трансферы футбола - лето 2022
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