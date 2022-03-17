Ляказетт может остаться в АПЛ - на него претендует «Вест Хэм»

В последнее время становится все более и более очевидным, что «Арсенал» не спешит предлагать Александру Ляказетту новое соглашение, при этом его очень хочет вернуть бывший клуб - французский «Лион». «Ткачи» готовы раскошелиться на хорошую зарплату Ляказетту, но есть и другие претенденты на его услуги.

В частности, им интересуется «Вест Хэм», которому импонирует статус свободного агента для тридцатилетнего футболиста, который он обретет после истечения соглашения с «Арсеналом». Об интересе «молотобойцев» к футболисту сообщает TeamTALK. В текущем сезоне на счету Ляказетта четырнадцать результативных баллов - он забил шесть голов и сделал восемь голевых передач.