Конте призвал Артету не жаловаться на расписание

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте резко отреагировал на вопрос о жалобах своего коллеги на календарь.

Наставник «Арсенала» Микель Артета посетовал на слишком плотный график его команды, что не впечатлило итальянца: «Говоря о несправедливости, хочу напомнить Артете о том, как был отложен матч «Тоттенхэма» против «Арсенала». Думаю, моего ответа достаточно. После такого неправильно рассуждать о справедливости», – приводит слова Конте 90min.

Напомним, что январский матч между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» был перенесён по просьбе «канониров» из-за большого количества выбывших игроков. Решение лиги перенести игру было воспринято неоднозначно, поскольку причиной отсутствия подавляющего большинства футболистов «Арсенала» был не COVID-19, а травмы и дисквалификации.