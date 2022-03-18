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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте призвал Артету не жаловаться на расписание

18 Марта 2022 • 22:30 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
1.72 3.85 4.80
20.03 19:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте резко отреагировал на вопрос о жалобах своего коллеги на календарь.

Наставник «Арсенала» Микель Артета посетовал на слишком плотный график его команды, что не впечатлило итальянца: «Говоря о несправедливости, хочу напомнить Артете о том, как был отложен матч «Тоттенхэма» против «Арсенала». Думаю, моего ответа достаточно. После такого неправильно рассуждать о справедливости», – приводит слова Конте 90min.

Напомним, что январский матч между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» был перенесён по просьбе «канониров» из-за большого количества выбывших игроков. Решение лиги перенести игру было воспринято неоднозначно, поскольку причиной отсутствия подавляющего большинства футболистов «Арсенала» был не COVID-19, а травмы и дисквалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Антонио Конте Микель Артета
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18.03  23:00 Вулверхэмптон ... Лидс 2.09 3.55 3.55
19.03  15:30 Астон Вилла ... Арсенал 3.70 3.70 2.01
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