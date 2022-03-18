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«Тоттенхэм» хочет сохранить Кулушевски, арендованного у «Ювентуса»

18 Марта 2022 • 01:17 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
1.67 4.00 4.90
20.03 19:30

Вингер Деян Кулушевски, выступающий за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Ювентуса», успешно зарекомендовал себя в Англии.

Лондонский клуб очень высоко оценивает игру шведского футболиста. Тренерский штаб и руководство «шпор» хотят видеть Кулушевски частью долгосрочного проекта клуба, о чём сообщил трансферный инсайдер Фабрицио Романо.

В арендном соглашении 21-летнего игрока прописаны условия для активации обязательного выкупа: для этого «Тоттенхэму» необходимо попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, а сам Кулушевски при этом должен 15 раз выйти в стартовом составе.

Аренда шведа рассчитана до июня 2023 года. Выкуп обойдётся «Тоттенхэму» в 35-40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Деян Кулушевски
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