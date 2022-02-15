Голкипера «Эвертона» и английской сборной подозревают в участии в драке в одном из баров Ньюкасла

В неприятную ситуацию угодил Джордан Пикфорд - вратарь английской сборной и «Эвертона». Находясь в одном из пабов в пригороде Ньюкасла, Пикфорд с парой друзей повздорил с узнавшими его посетителями. Причиной стали насмешки над игрой вратаря, а также над его «короткими руками».

Завязалась драка, в результате которой оппоненты Пикфорда серьезно пострадали - одному из них сломали нос, другому, пытавшемуся вести запись, разбили телефон, сообщает Daily Mail. При этом Пикфорд и компания успели скрыться до приезда полиции.

Как показывают последние случаи с Мейсоном Гринвудом и Куртом Зума, английская общественность весьма чувствительна к подобным ситуациям, так что Пикфорд может угодить в серьезную передрягу, если все это подтвердится.