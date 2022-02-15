Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипера «Эвертона» и английской сборной подозревают в участии в драке в одном из баров Ньюкасла

15 Февраля 2022 • 06:24 Комментировать
Саутгемптон
...
Эвертон
2.00 3.60 3.60
19.02 18:00

В неприятную ситуацию угодил Джордан Пикфорд - вратарь английской сборной и «Эвертона». Находясь в одном из пабов в пригороде Ньюкасла, Пикфорд с парой друзей повздорил с узнавшими его посетителями. Причиной стали насмешки над игрой вратаря, а также над его «короткими руками».

Завязалась драка, в результате которой оппоненты Пикфорда серьезно пострадали - одному из них сломали нос, другому, пытавшемуся вести запись, разбили телефон, сообщает Daily Mail. При этом Пикфорд и компания успели скрыться до приезда полиции.

Как показывают последние случаи с Мейсоном Гринвудом и Куртом Зума, английская общественность весьма чувствительна к подобным ситуациям, так что Пикфорд может угодить в серьезную передрягу, если все это подтвердится.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Джордан Пикфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.02  23:15 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.64 4.10 5.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
06:34 · Англия. Премьер-лига
Ширер критически оценил игру «Манчестер Юнайтед» 1
06:24 · Англия. Премьер-лига
Голкипера «Эвертона» и английской сборной подозревают в участии в драке в одном из баров Ньюкасла
03:30 · Англия. Премьер-лига
Пирес рассказал, при каких обстоятельствах Венгер терял самообладание
01:18 · Англия. Премьер-лига
Эрикссон вспомнил, как звал Бекхэма в «Лестер», но того не пустила супруга
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» зимой отказался от услуг Икарди, сорвав переход Обамеянга в «ПСЖ»
14 Февраля
23:43 · Англия. Премьер-лига
Слухи о возможном вторжении России в Украину стоили президенту «Челси» Абрамовичу 580 миллионов евро 1
23:15 · Англия. Премьер-лига
Канселу: «Сити» пора уже выиграть Лигу чемпионов
22:27 · Англия. Премьер-лига
«Форвардов надо обслуживать»: Инс встал на защиту Роналду 2
22:03 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» попытается оформить трансфер полузащитника «Ливерпуля» слухи
21:29 · Англия. Премьер-лига
После матча с «Саутгемптоном» Роналду посвятил тренировке 5 часов – он приехал на базу раньше всех, а уехал позже остальных
19:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Я не собираюсь быть сэром Алексом Фергюсоном, не переживайте» 2
19:16 · Англия. Премьер-лига
​Рангник: «Четвёртое место – наш максимум» 3
18:58 · Англия. Премьер-лига
​Канселу вспомнил об ограблении, когда ему повредили лицо
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Британский журналист: «Если убрать штрафные и навесы, то Бекхэм был жадной до славы улиткой с дурацкими причёсками» 12
17:34 · Англия. Премьер-лига
​Роналду не планирует менять клуб слухи
Все новости
Рекомендуем