Броя интересен многим топ-клубам Европы

Нападающий «Саутгемптона» Армандо Броя заинтересовал своей игрой множество топ-клубов Европы. При этом права на албанца на данный момент принадлежат лондонскому «Челси».

20-летним форвардом сейчас интересуются «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Ещё одним заинтересованным клубом являются принципиальные соперники «Челси» – «Арсенал».

В этом сезоне Броя отметился 6 забитыми голами в чемпионате Англии за «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что клуб готов предложить за него «Челси» 30 миллионов евро, чтобы оформить трансфер на постоянной основе. Тем не менее, руководство «Челси» не спешит расставаться с игроком, и вполне возможно, что в следующем сезоне Броя будет играть в основе под руководством Томаса Тухеля.