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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Броя интересен многим топ-клубам Европы

15 Февраля 2022 • 18:29 Комментировать
Саутгемптон
...
Эвертон
2.00 3.60 3.60
19.02 18:00
Нападающий «Саутгемптона» Армандо Броя заинтересовал своей игрой множество топ-клубов Европы. При этом права на албанца на данный момент принадлежат лондонскому «Челси».
 
20-летним форвардом сейчас интересуются «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Ещё одним заинтересованным клубом являются принципиальные соперники «Челси» – «Арсенал».
 
В этом сезоне Броя отметился 6 забитыми голами в чемпионате Англии за «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что клуб готов предложить за него «Челси» 30 миллионов евро, чтобы оформить трансфер на постоянной основе. Тем не менее, руководство «Челси» не спешит расставаться с игроком, и вполне возможно, что в следующем сезоне Броя будет играть в основе под руководством Томаса Тухеля.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон Армандо Броя
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