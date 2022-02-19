Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Бёрнли» и «Уотфорд» удивили, «Саутгемптон» тоже победил

19 Февраля 2022 • 20:16 Комментировать
Брайтон
0:3
Бёрнли
окончен

Завершились ещё три матча чемпионата Англии. «Бёрнли» смог удивить даже самых оптимистично настроенных представителей армии своих фанатов. Команда Шона Дайча разгромила на выезде крепкий «Брайтон» со счётом 3:0. «Бордовые» остаются в зоне вылета, но оптимизма в их рядах после такой победы над середняком определённо больше.

Удивил и «Уотфорд», отпраздновавший первую победу в Премьер-лиге с ноября. Команда Роя Ходжсона обыграла на выезде «Астон Виллу».

Также три очка в свою копилку положил «Саутгемптон», оказавшийся сильнее «Эвертона» на своём поле – 2:0.

Протокол игры  
Брайтон 0:3Бёрнли
  21'Вегхорст Ваут (0:1)
  40'Браунхилл Джош (0:2)
  69'Леннон Аарон (0:3)
Санчес РобертЛемпти ТарикДаффи Шейн   84'Вельтман ЙоелКукурелья МаркМодер Якуб  55' (Марч Соломон (  55') Лаллана Адам  56' (Троссар Леандро (  56') Биссума ИвМакаллистер АлексисМопе НилУэлбек Данни  68' (Фергюсон Эван (  68')
Запасные: Леонард МаркГросс ПаскальАльсате СтивенСтил ДжейсонРобертс ХэйдонКайседо Мойсес
Поуп НикРобертс Коннор II   59'Коллинз НатанМи БенПитерс ЭрикЛеннон Аарон   61'  90' (Лоутон Мэттью (  90') Корк Джек   25'Браунхилл Джош   87'Макнил ДуайтКорне Максвелл  55' (Родригес Джей (  55') Вегхорст Ваут  88' (Барнс Эшли (  88')
Запасные: Томас БоббиСтивенс ДейлХеннесси УэйнБардсли ФилиппЛонг Кевин
19 февраля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

Протокол игры  
Астон Вилла 0:1Уотфорд
  79'Деннис Эммануэль (0:1)
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти   58'  65' (Янг Эшли (  65') Чамберс КалумМингс ТайронДинь ЛюкаМакгинн ДжонСоарес Дуглас  58' (Уоткинс Олли (  58') Рамси ДжакобБуэндия Эмилиано  72' (Бэйли Леон (  72') Коутиньо ФилиппеИнгс Дэнни
Запасные: Кризен БенджаминОльсен РобинЧуквуэмека КарниИроэгбунам ТимСансон МорганХаус Кортни
Фостер БенФемения КикоКаткарт КрейгСамир Каэтано  90' (Кабаселе Кристиан (  90') Камара Ассан   81'Луза ИмранСиссоко МуссаКлеверли ТомСарр Исмаила  90' (Эрнандес Хуан (  90') Деннис Эммануэль  85' (Сема Кен (  85') Кинг Джошуа
Запасные: Каембе ЭдоНгакиа ДжеремиТрост-Эконг ВиллиамКалу СамуэльМасина АдамБахманн Даниэль
19 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

Протокол игры  
Саутгемптон 2:0Эвертон
(1:0) Армстронг Стюарт52'   
(2:0) Лонг Шейн84'   
Форстер ФрейзерЛивраменто ВалентиноБеднарек ЯнСалису МохаммедУокер-Питерс КайлАрмстронг Стюарт  90' (Дженепо Мусса (  90') Уорд-Праус ДжеймсРомеу ОриольЭльюнусси МохамедБроя Армандо  83' (Лонг Шейн (  83') Адамс Че  90' (Армстронг Адам (  90')
Запасные: Валери ЯнСтивенс ДжекДиалло ИбраимаСмоллбоун УильямКабальеро ВиллиУолкотт Тео
Пикфорд ДжорданКоулмэн ШеймусХолгейт МэйсонКин МайклКенни ДжонджоАйуоби Алекс  65' (Таунсенд Андрос (  65') Аллан Маркес   15'  46' (Гомеш Андре (  46') Ван де Бек ДонниГордон Энтони  75' (Алли Деле (  75') Калверт-Льюин Доминик   40'Ришарлисон
Запасные: Бегович АсмирПаттерсон НэйтанЭль-Гази АнварМиколенко ВиталийБрэнтуэйт ДжерредРондон Саломон
19 февраля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Саутгемптон Уотфорд Бёрнли Брайтон Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Вест Хэм 1:1 Ньюкасл 1.70 3.80 5.20
окончен Кристал Пэлас 0:1 Челси 5.60 3.85 1.65
окончен Астон Вилла 0:1 Уотфорд 1.65 3.85 5.50
окончен Саутгемптон 2:0 Эвертон 2.05 3.55 3.60
окончен Брайтон 0:3 Бёрнли 1.65 3.70 5.90
окончен Арсенал 2:1 Брентфорд 1.45 4.40 7.90
окончен Ливерпуль 3:1 Норвич 1.11 9.00 27.00
19.02  20:30 Манчестер Сити ... Тоттенхэм 1.27 5.80 11.50
20.02  17:00 Лидс ... Манчестер Юнайтед
20.02  19:30 Вулверхэмптон ... Лестер 2.20 3.30 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Февраля
20:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» будет судиться с клубом из третьей чилийской лиги 2
20:16 · Англия. Премьер-лига
​«Бёрнли» и «Уотфорд» удивили, «Саутгемптон» тоже победил
20:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обыграл «Брентфорд»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:35 · Англия. Премьер-лига
Лукаку лишь дважды коснулся мяча в первом тайме матча против «Кристал Пэлас»
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Атмосфера в раздевалке «МЮ» определённо стала лучше»: Рангник отреагировал на слухи о «расколе» команды
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Норвич» - 3:1 (закончен)
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Челси» - 0:1 (закончен)
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Брентфорд» - 2:1 (закончен)
17:28 · Англия. Премьер-лига
В Англии подтвердили интерес «Реала» к защитнику «Арсенала» слухи
17:25 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» набрал очко в Лондоне
16:50 · Англия. Премьер-лига
Милитао не собирается менять «Реал» на «Челси»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Клопп выступил за введение правила 5 замен в АПЛ 3
15:45 · Россия. Премьер-лига
Перед согласованием аренды Гбамена ЦСКА интересовался хавбеком лондонского «Арсенала» слухи
15:10 · Англия. Премьер-лига
Дэниел Джеймс: «У меня нет ненависти к «МЮ», но забитый гол буду праздновать » 3
Все новости
Рекомендуем