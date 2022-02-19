​«Бёрнли» и «Уотфорд» удивили, «Саутгемптон» тоже победил

Завершились ещё три матча чемпионата Англии. «Бёрнли» смог удивить даже самых оптимистично настроенных представителей армии своих фанатов. Команда Шона Дайча разгромила на выезде крепкий «Брайтон» со счётом 3:0. «Бордовые» остаются в зоне вылета, но оптимизма в их рядах после такой победы над середняком определённо больше.

Удивил и «Уотфорд», отпраздновавший первую победу в Премьер-лиге с ноября. Команда Роя Ходжсона обыграла на выезде «Астон Виллу».

Также три очка в свою копилку положил «Саутгемптон», оказавшийся сильнее «Эвертона» на своём поле – 2:0.