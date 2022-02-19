​«Бёрнли» и «Уотфорд» удивили, «Саутгемптон» тоже победил

Завершились ещё три матча чемпионата Англии. «Бёрнли» смог удивить даже самых оптимистично настроенных представителей армии своих фанатов. Команда Шона Дайча разгромила на выезде крепкий «Брайтон» со счётом 3:0. «Бордовые» остаются в зоне вылета, но оптимизма в их рядах после такой победы над середняком определённо больше.
Удивил и «Уотфорд», отпраздновавший первую победу в Премьер-лиге с ноября. Команда Роя Ходжсона обыграла на выезде «Астон Виллу».
Также три очка в свою копилку положил «Саутгемптон», оказавшийся сильнее «Эвертона» на своём поле – 2:0.
Протокол игры
|21'Вегхорст Ваут (0:1)
|40'Браунхилл Джош (0:2)
|69'Леннон Аарон (0:3)
Санчес Роберт•Лемпти Тарик•Даффи Шейн • 84'Вельтман Йоел•Кукурелья Марк•Модер Якуб 55' (Марч Соломон ( 55') •Лаллана Адам 56' (Троссар Леандро ( 56') •Биссума Ив•Макаллистер Алексис•Мопе Нил•Уэлбек Данни 68' (Фергюсон Эван ( 68')
Поуп Ник•Робертс Коннор II • 59'Коллинз Натан•Ми Бен•Питерс Эрик•Леннон Аарон 61' 90' (Лоутон Мэттью ( 90') •Корк Джек • 25'Браунхилл Джош • 87'Макнил Дуайт•Корне Максвелл 55' (Родригес Джей ( 55') •Вегхорст Ваут 88' (Барнс Эшли ( 88')
19 февраля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
Протокол игры
|79'Деннис Эммануэль (0:1)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти 58' 65' (Янг Эшли ( 65') •Чамберс Калум•Мингс Тайрон•Динь Люка•Макгинн Джон•Соарес Дуглас 58' (Уоткинс Олли ( 58') •Рамси Джакоб•Буэндия Эмилиано 72' (Бэйли Леон ( 72') •Коутиньо Филиппе•Ингс Дэнни
Фостер Бен•Фемения Кико•Каткарт Крейг•Самир Каэтано 90' (Кабаселе Кристиан ( 90') •Камара Ассан • 81'Луза Имран•Сиссоко Мусса•Клеверли Том•Сарр Исмаила 90' (Эрнандес Хуан ( 90') •Деннис Эммануэль 85' (Сема Кен ( 85') •Кинг Джошуа
19 февраля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Протокол игры
|(1:0) Армстронг Стюарт52'
|(2:0) Лонг Шейн84'
Форстер Фрейзер•Ливраменто Валентино•Беднарек Ян•Салису Мохаммед•Уокер-Питерс Кайл•Армстронг Стюарт 90' (Дженепо Мусса ( 90') •Уорд-Праус Джеймс•Ромеу Ориоль•Эльюнусси Мохамед•Броя Армандо 83' (Лонг Шейн ( 83') •Адамс Че 90' (Армстронг Адам ( 90')
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус•Холгейт Мэйсон•Кин Майкл•Кенни Джонджо•Айуоби Алекс 65' (Таунсенд Андрос ( 65') •Аллан Маркес 15' 46' (Гомеш Андре ( 46') •Ван де Бек Донни•Гордон Энтони 75' (Алли Деле ( 75') •Калверт-Льюин Доминик • 40'Ришарлисон
19 февраля. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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