Игрок «Эвертона» Энтони Гордон: «Лэмпард – тактический гений»

Молодой нападающий мерсисайдского «Эвертона» Энтони Гордон поделился впечатлениями от совместной работы с новым тренером команды Фрэнком Лэмпардом. По словам англичанина, наставник является тактическим гением.

«Лэмпард – невероятный тренер. Он действительно впечатлил меня тем, насколько хорош в тактике. Обычно мы привыкли к тому, что подобным славятся иностранные менеджеры, но, как оказалось, английские тоже это умеют. Лэмпард – настоящий тактический гений», – цитирует Гордона The Sun.

Напомним, что под руководством Лэмпарда «Эвертон» успел провести два матча в АПЛ. Сначала «ириски» уступили на выезде «Ньюкаслу», а затем обыграли дома «Лидс».