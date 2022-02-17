Лэмпард о ван де Беке «Я очень впечатлён его формой»

Главный тренер мерсисайдского «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями о работе со своим новым подопечным Донни ван де Беком. Англичанин заявил, что полузащитник сейчас находится в отличной форме.

«Я абсолютно впечатлён игрой Донни ван де Бека, его формой. Он настоящий топ-игрок. Он таковым был и тогда, когда его подписал «Манчестер Юнайтед». Донни показал, что если проявить терпение, можно найти выход из любой ситуации», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Напомним, что ван де Бек присоединился к «Эвертону» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». В соглашении между клубами не была прописана сумма выкупа по окончанию сезона.