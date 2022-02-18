Лэмпард о Брое: «Я позволил ему дебютировать в «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча АПЛ против «Саутгемптона» поделился воспоминаниями о совместной работе с нападающим Армандо Броей, который проводит этот сезон на правах аренды за «святых». Напомним, албанец играл под руководством Лэмпарда в лондонском «Челси».

«Я предоставил ему возможность дебютировать за «Челси». Он начал тренироваться с нами во время старта пандемии, тогда он продемонстрировал те качества, которые мы все прекрасно видим в этом сезоне АПЛ. Он быстр, он силён, у него есть голевое чутьё. Я отлично осведомлён о его таланте», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Поединок между «Эвертоном» и «Саутгемптоном» стартует завтра в 17:00 на стадионе «Сент Мэрис».