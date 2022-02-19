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ЦСКА согласовал условия аренды полузащитника «Эвертона»

19 Февраля 2022 • 14:28 Комментировать
Саутгемптон
...
Эвертон
2.05 3.55 3.60
Через 1 ч. 35 мин.

Московский ЦСКА намерен завершить подписание еще одного нового футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе «армейцев» к полузащитнику «Эвертона» Жан-Филипп Гбамену, а уже сейчас появилась информации о согласовании аренды игрока сборной Кот-д’Ивуара.

Как свидетельствует журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, хавбек пробудет в российской команде до конца сезона. При этом, большую часть зарплаты Гбамену будет выплачивать «Эвертон».

Также отмечается, что в договор не будет включена опция о возможном праве выкупа. Согласно источнику, от подобной идеи отказалось само руководство ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эвертон Жан-Филипп Гбамен
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САУТГЕМПТОН ЭВЕРТОН
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