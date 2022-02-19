ЦСКА согласовал условия аренды полузащитника «Эвертона»

Московский ЦСКА намерен завершить подписание еще одного нового футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось об интересе «армейцев» к полузащитнику «Эвертона» Жан-Филипп Гбамену, а уже сейчас появилась информации о согласовании аренды игрока сборной Кот-д’Ивуара.

Как свидетельствует журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, хавбек пробудет в российской команде до конца сезона. При этом, большую часть зарплаты Гбамену будет выплачивать «Эвертон».

Также отмечается, что в договор не будет включена опция о возможном праве выкупа. Согласно источнику, от подобной идеи отказалось само руководство ЦСКА.