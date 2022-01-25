«Бёрнли» согласовал трансфер Оршича

Английский «Бёрнли» близок к тому, чтобы заполучить к себе в состав хорватского полузащитника загребского «Динамо» Мислава Оршича. По сообщениям The Telegraph, сумма трансфера оценивается в сумму около 9 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Оршич был признан одним из лучших игроков Лиги Европы. В ответном четвертьфинальном матче против «Тоттенхэма» хорват оформил хет-трик и вывел свою команду в следующую стадию.

В этом сезоне на счету Оршича 5 голов и 2 ассиста в 16 матчах чемпионата Хорватии. Ранее Мислав также выступал за итальянскую «Специю». В декабре футболисту исполнилось 29 лет.