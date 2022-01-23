Журналист сообщил, что увольнение Раньери из «Уотфорда» - уже практически решенный вопрос

Будущее итальянского специалиста Клаудио Раньери в «Уотфорде» находится под огромной угрозой. В субботу появились слухи, что после разгромного поражения от «Норвича» тренер будет отправлен в отставку.

Эту информацию у себя в твиттер-аккаунте подтвердил журналист Николо Скира. По его сведениям, об увольнении Раньери будет объявлено до вечера воскресенья.

Добавим, что при Раньери «Уотфорд» не побеждает с конца октября, добыв за это время всего одну ничью при восьми поражениях. На данный момент команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.