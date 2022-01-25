​74-летний Ходжсон может вернуться к работе в АПЛ

Клаудио Раньери не смог наладить игру и, главное, результаты «Уотфорда». В понедельник клуб объявил об отставке итальянца и начал поиск нового главного тренера. Как сообщает talkSPORT, фаворитом на назначение в «Уотфорде» является 74-летний Рой Ходжсон. Представить опытного специалиста на «Викарадж Роуд» могут уже в ближайшие часы.

Последним местом работы Роя Ходжсона был «Кристал Пэлас», который он покинул по завершению прошлого сезона.

«Уотфорд» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 5 февраля против «Бёрнли» на поле соперника.