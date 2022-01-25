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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ходжсон сказал «да» «Уотфорду»

25 Января 2022 • 11:32 Комментировать
Бёрнли
...
Уотфорд
05.02 21:00

«Уотфорд» ищет нового главного тренера после решения уволить Клаудио Раньери на фоне плохих результатов команды. Информацию о том, что «шершней» примет 74-летний Рой Ходжсон, подтверждает The Athletic. По данным источника, экс-наставник сборной Англии сказал «да» «Уотфорду» и уже во вторник проведёт первую тренировку с командой. Ассистентом Ходжсона станет Рэй Льюингтон, который уже работал с ним в ряде клубов и национальной сборной страны.

Напомним, что Рой Ходжсон находился без работы после завершения прошлого сезона, покинув «Кристал Пэлас».

«Уотфорд» на текущий момент занимает 19 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Уотфорд Рой Ходжсон
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БЁРНЛИ УОТФОРД
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