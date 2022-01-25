Новым наставником английского «Уотфорда» стал бывший тренер английской сборной - 74-летний Рой Ходжсон. Об этом сообщает официальный «Твиттер» клуба, который занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги предпоследнее место.

Предыдущий наставник, Клаудио Раньери, был уволен после того, как «шершни» в домашнем матче безвольно уступили «Норвичу», пропустив три безответных мяча. Раньери пробыл у руля клуба тринадцать матчей, одиннадцать из которых были проиграны.

Кроме того, при итальянском специалисте «Уотфорд» ни разу не уходил с поля, не пропустив, в результате чего движется к тому, чтобы повторить один из самых старых антирекордов английского футбола.