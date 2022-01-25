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Раньери оставил послание болельщикам «Уотфорда»

25 Января 2022 • 19:35 Комментировать
Бёрнли
...
Уотфорд
05.02 21:00

Клаудио Раньери оставил прощальное послание болельщикам «Уотфорда» после своего увольнения. Напомним, что итальянец стал уже вторым уволенным тренером для «шершней» в этом сезоне.

«Я могу лишь пожелать удачи всем – «Уотфорд», фанатам, руководству. Это футбол, но надеюсь трое новичков помогут клубу решить свои задачи. Также я надеюсь, что в клуб придёт хороший тренер», – сказал Раньери в беседе с корреспондентом Sky Sports.

Напомним, что «Уотфорд» стал для Раньери четвёртым клубом в Англии. Ранее итальянец возглавлял такие команды, как «Челси», «Лестер» и «Фулхэм». До «Уотфорда» Раньери два года возглавлял «Сампдорию».

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Уотфорд
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БЁРНЛИ УОТФОРД
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