Раньери оставил послание болельщикам «Уотфорда»

Клаудио Раньери оставил прощальное послание болельщикам «Уотфорда» после своего увольнения. Напомним, что итальянец стал уже вторым уволенным тренером для «шершней» в этом сезоне.

«Я могу лишь пожелать удачи всем – «Уотфорд», фанатам, руководству. Это футбол, но надеюсь трое новичков помогут клубу решить свои задачи. Также я надеюсь, что в клуб придёт хороший тренер», – сказал Раньери в беседе с корреспондентом Sky Sports.

Напомним, что «Уотфорд» стал для Раньери четвёртым клубом в Англии. Ранее итальянец возглавлял такие команды, как «Челси», «Лестер» и «Фулхэм». До «Уотфорда» Раньери два года возглавлял «Сампдорию».