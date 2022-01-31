«Бёрнли» официально представил Вегхорста

Английский «Бёрнли» официально завершил приобретение нападающего «Вольфсбурга» Ваута Вегхорста. Игрок сборной Нидерландов подписал со своим новым клубом контракт на 3 с половиной года. Сумма трансфера пока что не сообщается.

Вегхорст заменит в «Бёрнли» нападающего Криса Вуда, который ранее перебрался в «Ньюкасл» за сумму около 30 миллионов евро. Отметим, что Вегхорст выступал за «Вольфсбург» с 2019 года.

В этом сезоне на счету нидерландского нападающего 6 голов и 1 голевая передача в 18 матчах чемпионата Германии. Пару лет назад игрока активно связывали с переходом в лондонский «Тоттенхэм», который тогда возглавлял Жозе Моуринью.