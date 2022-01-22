Раньери могут уволить из «Уотфорда»

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери в скором времени может потерять работу. По сообщениям The Telegraph, руководство «шершней» недовольно результатами, которые команда демонстрирует под руководством итальянца. В 14 последних матчах «Уотфорд» потерпел 11 поражений.

Напомним, что Раньери возглавил «Уотфорд» всего три месяца назад. При нём команда обыграла «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом 4:1. Ранее в этом сезоне «Уотфорд» уже уволил другого тренера – Хавьера Муньоса, который вывел команду в АПЛ из Чемпионшипа.

Отметим, ранее Раньери становился чемпионом Англии с «Лестером» в сезоне 2015/16.