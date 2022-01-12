Фабьянски продлит контракт с «Вест Хэмом»

Польский вратарь лондонского «Вест Хэма» Лукаш Фабьянски продлит контракт с клубом до лета 2023 года. Как сообщает The Sun, «молотобойцы» не хотят отпускать игрока ближайшим летом на правах свободного агента, поэтому в ближайшее время поляку будет предложено новое соглашение.

В этом сезоне Фабьянски провел 20 матчей за «Вест Хэм» в АПЛ. В четырех из этих игр поляк помог своей команде сохранить ворота сухими.

Напомним, что Фабьянски перешел в «Вест Хэм» в 2017 году из валлийского «Суонси». Ранее голкипер также выступал за лондонский «Арсенал». Следующий матч в Премьер лиге станет для Фабьянски 300-м в турнире.